В Єревані на акції молодіжного союзу Дащнакцутюн проти заяви українського МЗС щодо ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні, облили борщем будівлю посольства України.

Про це повідомляє вірменське видання Panorama.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами: “Ганьба Україні”, “Україна + Азербайджан”, “Не будь, як Україна” та інші плакати англійською мовою, представники АРФД скандували також – “Україна, не провокуй”, “Не підтримуйте агресора “.

“Як ви знаєте, вже протягом декількох днів на вірмено-азербайджанському кордоні зіткнення. У зв’язку з цим різні держави і організації виступили із заявами, а заява України була односторонньою, вони ллють воду на млин Азербайджану. Ми прийшли сюди, щоб сказати, ви вбиваєте клин у відносинах між Вірменією і Україною. Ми прийшли сюди, щоб сказати – з’їжте приготований вами борщ”, – сказали учасники акції і вилили посуду з борщем в сторону будівлі посольства України.

На зауваження співробітників поліції, що подібні дії заборонені, учасники акції відповіли: “Їх заява теж була забороненою”.

“У порівнянні з їх заявою – це дуже м’які дії. Ми закликаємо посла передати владі України не брати до уваги бізнес-інтереси і не втручатися в цей конфлікт”, – зазначив Гор Саркісян, оголосивши про закінчення акції і висловивши надію, що в Україні зроблять певні висновки.

Нагадаємо, посол України в Республіці Вірменія Іван Кулеба 14 липня був запрошений в МЗС Вірменії, де йому представили оцінку МЗС РА в зв’язку з заявою МЗС України щодо напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні.