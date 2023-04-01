На даний час в Авдіївці на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, залишаються ще близько 1900 цивільних мешканців.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Поліціянти продовжують евакуацію цивільних з небезпечних населених пунктів.

Зокрема евакуаційна група “Білий Янгол” вивозить мешканців на бронекапсулі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті. Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі.

Евакуація відбувається під координацією Донецької ОВА, задіяно також рятувальників ДСНС.

В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Більшість з них живуть у приватному секторі в старій частині міста. Окрім “Білих Янголів”, до “червоної зони” спрямовано зведені загони поліції. Завдання правоохоронців – миттєва допомога населенню під час авіаударів та артилерійських атак, кількість яких значно зросла.

Мешканці Авдіївки виходять на вулицю з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик.

“Нещодавно жінка загинула, коли пішла до свердловини набрати води. Чоловік отримав поранення”, – розповів член екіпажу “Білий Янгол” Геннадій Юдін.

Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Один з мешканців спершу посадив на борт кішку та дворову собаку Аліску, за якою доглядав і забрав із собою у безпечне місце.

Поліцейські об’їхали локації, де можуть бути люди, вмовляючи їх виїхати. Окрім того, по маршруту перевірили майно в розбитих магазинах, де можуть діяти мародери

У поліції зауважили, що поки готувався цей матеріал, в Авдіївці сталася трагедія – внаслідок обстрілу загинув 5-місячний малюк та його бабуся. Батьки госпіталізовані з травмами.

За день до прильоту поліцейські вмовляли матір виїхати й врятувати дитину. Це була не перша спроба переконати жінку, але марно. Ворог хаотично б’є по житлових будинках, тож єдиний спосіб вижити – евакуюватися, поки не пізно.