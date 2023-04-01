Про це повідомили у Нацполіції України.
Поліціянти продовжують евакуацію цивільних з небезпечних населених пунктів.
Зокрема евакуаційна група “Білий Янгол” вивозить мешканців на бронекапсулі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті. Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі.
Евакуація відбувається під координацією Донецької ОВА, задіяно також рятувальників ДСНС.
В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Більшість з них живуть у приватному секторі в старій частині міста. Окрім “Білих Янголів”, до “червоної зони” спрямовано зведені загони поліції. Завдання правоохоронців – миттєва допомога населенню під час авіаударів та артилерійських атак, кількість яких значно зросла.
Мешканці Авдіївки виходять на вулицю з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик.
“Нещодавно жінка загинула, коли пішла до свердловини набрати води. Чоловік отримав поранення”, – розповів член екіпажу “Білий Янгол” Геннадій Юдін.
Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Один з мешканців спершу посадив на борт кішку та дворову собаку Аліску, за якою доглядав і забрав із собою у безпечне місце.
Поліцейські об’їхали локації, де можуть бути люди, вмовляючи їх виїхати. Окрім того, по маршруту перевірили майно в розбитих магазинах, де можуть діяти мародери
У поліції зауважили, що поки готувався цей матеріал, в Авдіївці сталася трагедія – внаслідок обстрілу загинув 5-місячний малюк та його бабуся. Батьки госпіталізовані з травмами.
За день до прильоту поліцейські вмовляли матір виїхати й врятувати дитину. Це була не перша спроба переконати жінку, але марно. Ворог хаотично б’є по житлових будинках, тож єдиний спосіб вижити – евакуюватися, поки не пізно.
- З Авдіївки Донецької області евакуюють місцевих жителів. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з міста називають “дорогою смерті”.