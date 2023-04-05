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В Австралії та Новій Зеландії покажуть український мультфільм «Мавка. Лісова пісня»

6 квітня в Австралії та Новій Зеландії у кінопрокат вийде український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".

Середа, 5 квітня 2023, 17:34
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Зображення: facebook/Держкіно

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Також 23 квітня у Мельбурні в кінотеатрі Sun Theatre Yarraville відбудеться спеціальний показ української версії фільму.

Зазначимо, що у Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.

За даними першого дня прокату, мультфільм посів першу позицію серед усіх прем’єрних релізів. Мультфільм обійшов за переглядами блокбастер “Шазам! Лють богів”.

Станом на 3 квітня у Франції продано 160 827 квитків. Це другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році.

Водночас стрічка посідає п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку.

В Україні ж мультфільм “Мавка. Лісова пісня” побив усі рекорди та став найкасовішим українським фільмом часів незалежності. За три тижні прокату мультфільм зібрав понад 80 мільйонів гривень, обігнав такі популярні українські стрічки, як “Скажене весілля”, “Викрадена принцеса” та “Захар Беркут”.

Анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавка — це акторка Наталка Денисенко, Лукаш — співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю — фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвінко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Довідково. Стрічку “Мавка. Лісова пісня” створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Теги: Австралія, Держкіно України, касовий фільм, Мавка. Лісова пісня, мистецтво, мультфільм, Нова Зеландія, Україна

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