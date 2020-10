Про це пише Reuters.

Група вчених на чолі з доктором Робіном Біманом займалася картируванням північного морського дна Великого Бар’єрного рифу на борту дослідницького судна інституту Falkor, коли вони виявили риф.

Зазначається, що це перша подібна знахідка за більш ніж 120 років. Використовуючи підводного робота, команда детально дослідила риф.

З’ясувалося, що він має висоту майже 500 метрів і ширину в 1,5 кілометра. Риф розташований на 40 метрів нижче поверхні океану і приблизно в шести кілометрах від краю Великого Бар’єрного рифу.

Це відкриття стало дуже гарною новиною на тлі того, як на початку цього місяця було виявлено, що Великий Бар’єрний риф втратив більше половини коралів за останні три десятиліття.

On October 20th, scientists with the #EdgeGBR expedition uncovered a new detached reef to be added to the #GreatBarrierReef. The reef is 500m high, taller than the Eiffel Tower. #OzOceans2020 #NewReefGBR #KeepExploring #NewDiscovery pic.twitter.com/oiu0tVPe5B

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 25, 2020