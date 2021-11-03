Поліція Австралії знайшла живою та здоровою чотирирічну Клео Сміт, яку кілька тижнів розшукували по всій країні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Клео зникла з намету своєї сім’ї в кемпінгу неподалік міста Карнарвон 16 жовтня. Вона спала на надувному матраці поруч із ліжком своєї молодшої сестри. Коли її матір, яка спала в другій кімнаті намету, прокинулася вранці, Клео вже не було, а вхід до намету був відчиненим.

Після зникнення дитини поліція розпочала пошуки, а за інформацію про місцеперебування Клео обіцяли винагороду – 1 млн австралійських доларів.

У пошуковій операції, крім поліції, брали участь рятувальні підрозділи та авіація. Пошуки велися на землі та на морі.

Дівчинку знайшли у закритому будинку 36-річного чоловіка у Карнарвоні у Західній Австралії. Поліція не розголошує деталей інциденту, але відомо, що чоловік перебуває під вартою. Правоохоронці також зазначили, що затриманий не пов’язаний з родиною Смітів.

The moment Cleo was rescued 👏 pic.twitter.com/arusYi9kCa — WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021