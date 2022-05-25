Про це повідомив Негаммер у Twitter.

Питання лікування обговорювали австрійський канцлер та президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови. Прийняти на ушпиталення  та реабілітацію запропонувала Австрія.

“Продовжимо допомагати там, де можемо!”, – написав Негаммер у Twitter.

Важкопораненим нададуть медичну та психологічну допомогу. Ініціативу очолить урядовий координатор з питань біженців і Міжнародний комітет Червоного хреста.

Канцлер та президент обговорили продовольчу кризу, яку спричинила Росія. Вони порушили питання щодо можливого посередництва Відня щодо обміну українських та російських військовополонених. Також під час розмови Зеленський і Нагаммер обговорили ситуацію на фронті й військову допомогу Україні.