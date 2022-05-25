В Австрії домовилися лікувати до ста українських жінок та дітей, які зазнали важких поранень внаслідок російсько-української війни. Лікувати планують осіб з ампутованими кінцівками та осколковими пораненнями.

Про це повідомив Негаммер у Twitter.

Питання лікування обговорювали австрійський канцлер та президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови. Прийняти на ушпиталення та реабілітацію запропонувала Австрія.

“Продовжимо допомагати там, де можемо!”, – написав Негаммер у Twitter.

Важкопораненим нададуть медичну та психологічну допомогу. Ініціативу очолить урядовий координатор з питань біженців і Міжнародний комітет Червоного хреста.

Канцлер та президент обговорили продовольчу кризу, яку спричинила Росія. Вони порушили питання щодо можливого посередництва Відня щодо обміну українських та російських військовополонених. Також під час розмови Зеленський і Нагаммер обговорили ситуацію на фронті й військову допомогу Україні.

Ich habe gestern mit dem ukrainischen Präs. @ZelenskyyUa & mit PM @Denys_Shmyhal telefoniert. Ö hat angeboten, bis zu 100 schwerverletzte Frauen & Kinder aufzunehmen, zu behandeln & Rehabilitation zu ermöglichen. Wir werden auch weiter helfen, wo es geht!https://t.co/OhE9rr3jFd — Karl Nehammer (@karlnehammer) May 25, 2022