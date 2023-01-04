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В Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні два кораблі

Станом на 4 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі кораблі.

Середа, 4 січня 2023, 19:31
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Тоді як у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: Азовське море, боцове чергування, ВМС ЗСУ, ворожі кораблі, кораблі, російсько-українська війна, Середземне море, Чорне море

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