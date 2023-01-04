В Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні два кораблі

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Тоді як у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 76 ракет.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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