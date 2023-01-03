Приймаючи рішення щодо повномасштабної війни проти України, ймовірно російський президент Володимир Путін перебував під дією медикаментозного лікування, що призвело до появи у нього манії величі. Керівник відділу аналізу Росії у Службі військової розвідки Данії (FE), оприлюднив деякі рідкісні відомості про те, що нині відомо про Путіна, і про те, що в кінцевому підсумку може призвести до втрати ним влади.

Про це в інтерв’ю Berlingske розповів співробітник розвідувальної служби Йоакім.

За його оцінкою, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які на той час приймав російський президент Володимир Путін.

Манія величі — один із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він проходив, – стверджує Йоакім. Це не те, що я можу сказати напевно, але я думаю, що це вплинуло на його рішення розпочати війну проти України”.

Особа, яка робить це приголомшливе спостереження, — не будь-хто. Йоакім очолює аналітичну групу по Росії у FE. З міркувань безпеки йому не дозволяється показувати себе на фотографіях або використовувати своє прізвище.

Це людина, яка очолює процес збору інформації про президента РФ Путіна, російську армію та російське суспільство. І саме він допомагає данським керівникам та політикам якнайкраще зрозуміти загрозу, яку Путін становить для Данії, та його позицію на полі бою.

Він також дав обґрунтоване припущення, чому іноді здається, що Путін перебуває у незручній позі, коли сидить і міцно стискає край столу рукою.

Тисячі людей з надією прокоментували кульгавого Путіна на Червоній площі.

FE не вважає, що російський президент страждає на невиліковну хворобу, а швидше зазнає серйозних хронічних болів після кількох падінь і аварій.

Йоакім не хоче говорити, що саме сталося, чи розкривати джерело інформації. Але справа не лише у вивченні відео у соціальних мережах.

Це хронічний біль, на який він страждає вже досить давно, — каже Йоакім. Ось чому він схильний сидіти та міцно стискати речі. Це щоб полегшити біль”.

Проте, FE не очікує, що Путін помре від цієї хвороби.

Просто згодом це може призвести до того, що російські еліти вирішать, що їм потрібна сильніша людина біля керма.

У нас склалося тверде враження, що частина еліти розуміє, що рухається хибним шляхом”.

FE були повністю обізнані про серйозні проблеми в російській армії з корупцією, безгосподарністю та повільною логістикою.

Але самі росіяни це прекрасно усвідомлювали також і тому могли внести необхідні корективи. Вторгнення провалилося не тому.

Сьогодні очевидно, що ключовим невідомим чинником було погане ухвалення рішень Путіним.

Не погана розвідка, а ідеологічні переконання Путіна змусили російських солдатів повірити, що їх зустрінуть із квітами.

Все було сплановано вузьким колом осіб. Через це російські сили просто не знали, що робити.

Також розвідка Данії пояснює, що армія Росії в результаті настільки виснажена, що на її відновлення підуть роки – і навіть тоді солдати будуть ще гірше екіпіровані, ніж раніше, і будуть змушені використовувати стару бронетехніку.

Саме тому Йоакім не вірить, що новий наступ РФ на Київ відбудеться: за такий короткий час просто неможливо підготувати мобілізовані російські війська до наступу такого нападу.

Водночас експерт зауважив, що якраз Україна має хороші шанси відвоювати більшу частину окупованих територій, розмір яких залежить від кількості зброї, яку нададуть Україні.

Проте найбільшим невідомим залишається те, що станеться, коли українці почнуть завдавати ударів по основним стратегічним інтересам Росії, внаслідок чого Путін почуватиметься вимушеним відповісти ядерною зброєю.

Йоакім пояснює, що Путін не має певної червоної лінії, що унеможливлює точні прогнози щодо того, чи натисне він цю кнопку і коли.

Зауважимо, повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, які зрівняли з землею Грозний у Чечні.