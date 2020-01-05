Сьогодні, 5 січня, по всій Україні прогнозуються дощі зі снігом, в південних областях дощі, температура повітря складе від 0 до +2 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, тепло буде по всій території України – і вдень, і вночі, – до +2 °C.

6 січня вночі в деяких областях температура опуститься до -10 °C, вдень буде ясно з невеликим морозом – до -1 °C.

7 січня на частини України пройде сніг, вночі температура до -10 °C, вдень – від -1 °C до + 1 °C. На решті території – сонячно, без опадів, в Криму до + 3 °C.