Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, тепло буде по всій території України – і вдень, і вночі, – до +2 °C.
6 січня вночі в деяких областях температура опуститься до -10 °C, вдень буде ясно з невеликим морозом – до -1 °C.
7 січня на частини України пройде сніг, вночі температура до -10 °C, вдень – від -1 °C до + 1 °C. На решті території – сонячно, без опадів, в Криму до + 3 °C.
- Раніше повідомлялося, що через аномально теплу погоду, яка спостерігалася в грудні 2019 року, до Києва досі не завітала метеорологічна зима.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.