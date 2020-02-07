Про це повідомляє Bloomberg.

Проблема полягає в тому, що в непотрібних випадках може спрацьовувати індикатор, який мав би попереджати про несправності допоміжної системи, яка управляє носом літака.

Незважаючи на цю проблему, в компанії заявили, що не планують затримувати повернення літака в експлуатацію. Як відомо, це заплановано на середину 2020 року.

“Ми внесемо зміни в програмне забезпечення 737 Max до того, як літаки повернуть в експлуатацію, щоб цей індикатор світився тільки за призначенням”, – сказали в компанії.

Керівник Федерального управління польотами США (FAA) Стів Діксон заявив, що сертифікаційний політ запланований на найближчі кілька тижнів. Це буде ключовий регуляторний крок перед тим, як буде прийнято остаточне рішення – чи дозволяти польоти 737 Max.

Варто зазначити, що будь-які додаткові зміни в програмному забезпеченні можуть вплинути на сертифікацію 777X, оновленого літака Boeing з двома проходами. Він має складні кінці крил, здійснив свій перший політ в минулому місяці, і, як очікується, комерційно дебютує в наступному році.