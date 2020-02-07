Про це повідомляє Bloomberg.
Проблема полягає в тому, що в непотрібних випадках може спрацьовувати індикатор, який мав би попереджати про несправності допоміжної системи, яка управляє носом літака.
Незважаючи на цю проблему, в компанії заявили, що не планують затримувати повернення літака в експлуатацію. Як відомо, це заплановано на середину 2020 року.
“Ми внесемо зміни в програмне забезпечення 737 Max до того, як літаки повернуть в експлуатацію, щоб цей індикатор світився тільки за призначенням”, – сказали в компанії.
Керівник Федерального управління польотами США (FAA) Стів Діксон заявив, що сертифікаційний політ запланований на найближчі кілька тижнів. Це буде ключовий регуляторний крок перед тим, як буде прийнято остаточне рішення – чи дозволяти польоти 737 Max.
Варто зазначити, що будь-які додаткові зміни в програмному забезпеченні можуть вплинути на сертифікацію 777X, оновленого літака Boeing з двома проходами. Він має складні кінці крил, здійснив свій перший політ в минулому місяці, і, як очікується, комерційно дебютує в наступному році.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія Boeing офіційно зупинила виробництво літаків 737 Max. Це пов’язано з двома катастрофами бортів цієї моделі.
- Boeing веде переговори про кредитування на 10 мільярдів доларів, щоб розрахуватися з компенсаціями, пов’язаними з авиакатастрофами.