Про це повідомляє видання Politico.
Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 265 нових хворих на коронавірус.
Даний показник зменшується вже третій день поспіль. За минулу добу в країні було зафіксовано 269 хворих, за позаминулу – 281. Ще за добу раніше в країні налічувалося 307 хворих.
Відзначається, що перший випадок короонавірусу в країні було підтверджено місяць тому, а загальна кількість хворих на даний момент складає 3869 людей.
При цьому в Чехії померли від коронавірусу 46 осіб.
За словами прем’єр-міністра республіки Андрія Бабіша, піку епідемії в країні може бути досягнуто в кінці квітня, а вже до кінця весни Чехія зможе повернутися до нормального життя.
Найбільша кількість випадків хвороби, як повідомляє університет Джона Хопкінса, сьогодні зафіксовано в США. Число підтверджених випадків хвороби з Сполучених Штатах досягло 245 тисяч. Близько 6 тисяч пацієнтів загинули.
- Увечері 2 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в світі перевищило 1 млн. Понад 50 тисяч людей загинули.
- Станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.