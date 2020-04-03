У Чеській Республіці добова кількість захворілих на коронавірус COVID-19 зменшується вже третій день поспіль.

Про це повідомляє видання Politico.

Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 265 нових хворих на коронавірус.

Даний показник зменшується вже третій день поспіль. За минулу добу в країні було зафіксовано 269 хворих, за позаминулу – 281. Ще за добу раніше в країні налічувалося 307 хворих.

Відзначається, що перший випадок короонавірусу в країні було підтверджено місяць тому, а загальна кількість хворих на даний момент складає 3869 людей.

При цьому в Чехії померли від коронавірусу 46 осіб.

За словами прем’єр-міністра республіки Андрія Бабіша, піку епідемії в країні може бути досягнуто в кінці квітня, а вже до кінця весни Чехія зможе повернутися до нормального життя.

Найбільша кількість випадків хвороби, як повідомляє університет Джона Хопкінса, сьогодні зафіксовано в США. Число підтверджених випадків хвороби з Сполучених Штатах досягло 245 тисяч. Близько 6 тисяч пацієнтів загинули.