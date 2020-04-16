У лікарнях Чехії протягом минулої доби не зафіксували жодної смерті від коронавірусу COVID-19. Це сталося вперше з 23 березня.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування. Загальна кількість проведених тестів у країні становить 146 004.

Протягом середи інфекція була підтверджена у 160 осіб, що є низькою кількістю навіть порівняно з періодом до Великодніх свят. У попередні два дні це число було навіть менше 100.

З початку пандемії померли 166 людей, водночас 831 вже одужали. Захворювання було виявлено загалом у 6303 осіб.

Найбільше заражених – у Празі (1493 осіб), Центральній Чехії (771) та Моравсько-Сілезькому регіоні (738).