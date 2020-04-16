Про це повідомляє чеське видання Novinky.
За добу було проведено 8332 тести і це найбільший показник з початку тестування. Загальна кількість проведених тестів у країні становить 146 004.
Протягом середи інфекція була підтверджена у 160 осіб, що є низькою кількістю навіть порівняно з періодом до Великодніх свят. У попередні два дні це число було навіть менше 100.
З початку пандемії померли 166 людей, водночас 831 вже одужали. Захворювання було виявлено загалом у 6303 осіб.
Найбільше заражених – у Празі (1493 осіб), Центральній Чехії (771) та Моравсько-Сілезькому регіоні (738).
- Раніше повідомлялося, що у Чеській Республіці добова кількість захворілих на коронавірус COVID-19 зменшується.
- Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.