У населеному пункті Гончарівське Чернігівської області сталася пожежа на військовому полігоні, троє людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Уточнюється, що на полігоні горіли військові намети.

“У смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування “Північ” військової частини 3321 Міністерства оборони України о 2 годині ночі 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56. Вогнем знищено намети. У результаті пожежі троє людей отримали опіки верхніх кінцівок”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до гасіння пожежі не залучалися підрозділи Служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі встановлюються причини загоряння та розміри завданих збитків.