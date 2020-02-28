Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Уточнюється, що на полігоні горіли військові намети.
“У смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування “Північ” військової частини 3321 Міністерства оборони України о 2 годині ночі 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56. Вогнем знищено намети. У результаті пожежі троє людей отримали опіки верхніх кінцівок”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що до гасіння пожежі не залучалися підрозділи Служби з надзвичайних ситуацій.
Наразі встановлюються причини загоряння та розміри завданих збитків.
- 26 вересня 2017 року у населеному пункті Калинівка Вінницької області виникла пожежа і почалися вибухи на військових складах з боєприпасами. У зв’язку з цим повітряний простір в радіусі 50 км в зоні вибухів на Вінницькій області було закрито. 22 листопада військова прокуратура Центрального регіону встановила, що на 48-й арсенал Міністерства оборони України в Калинівці Вінницької області перед пожежею приватна фірма завезла легкозаймисті речовини і пожежонебезпечні предмети.