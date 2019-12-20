Про це повідомили в прес-службі ЦВК.
Як повідомлялося раніше, 19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками.
Глава ЦВК Олег Діденко, коментуючи прийняття Кодексу, зазначив, що нова редакція враховує більшу частину зауважень Комісії за структурою та логічної послідовності викладених в Кодексі статей. Також він називає прийняття Кодексу “рішучим кроком назустріч демократії” та “визначною подією”.
Разом з тим, Діденко наголошує, що частину пропозицій не було докладно розглянуто. Тому, вважає голова ЦВК, законотворча робота над Кодексом має тривати й далі.
- Керівниця організації “ОПОРА” Ольга Айвазовська вважає, що під час проведення виборів за правилами, затвердженими новим Виборчим кодексом, громадяни України й надалі голосуватимуть за партії, а не за кандидатів.
- У партії “Голос” визнали, що влада пішла на поступки їм та іншим партіям щодо певних питань, пов’язаних з новим Виборчим кодексом.