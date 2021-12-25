Про це пише американське видання The Washingtonpost.
“Останні показники рівня інфікованості коронавірусом та рівень госпіталізацій у Данії дають підстави для обережного оптимізму. В країні, де є високим рівень вакцинації населення – 72% – сподіваються, що “витримають хвилю Omicron”, – ідеться у статті.
Раніше Данія готувалася до цього сплеску.
За словами головного епідеміолога Данського інституту сироваток Тайри Гроув Краузе, система охорони здоров’я Данії може не витримати наплив інфікованих штамом коронавірусу Omicron. Особливістю країни є те, що на Omicron захворіває багато молоді.
“Тимчасове закриття шкіл змогли сповільнити поширення корона вірусу”, – сказала Тайра Гроув Краузе.
Проте в країні побоюються сплеску COVID-19 після святкувань.
“Занадто рано розслаблятися, але обнадіює те, що вдалося уникнути гіршого сценарію”, – сказала головний епідеміолог Данського державного інституту сироваток.
Минулого тижня ситуація в країні з поширенням коронавірусу виявилася кращою, ніж очікувалося: після зростання до рекордних рівнів кількості щоденних випадків інфікування динаміка стабілізувалася: офіційно у минулий четвер у Данії зафіксували 12, 5 тисяч хворих на COVID-19.
- Нагадаємо, що Pfizer вводитиме третю дозу вакцини проти COVID-19 для дітей від 6 місяців до 5 років.
- У компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу «Омікрон». Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.