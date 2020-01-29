Про це повідомили в прес-службі відомства.

“28 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці слідчі дії мають бути спрямовані на “ретельну перевірку висунутих захистом підозрюваних аргументів”. Про які саме аргументи йдеться, в повідомленні не уточнюється.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт. 24 січня суд пом’якшив запобіжний захід для Яни Дугаров.