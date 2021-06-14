Про це повідомляє місцеве видання Indian Express з посиланням на головного міністра Делі Арвіда Кеджрівала.

За словами міністра, необхідно відродити економіку, оскільки багато людей з усіх сил намагаються звести кінці з кінцями. За його словами, це необхідно робити, не забуваючи про третю хвилю і зміцнюючи медичну інфраструктуру.

Пізно увечері 19 квітня в Делі був введений суворий карантин. 10 мая метрополітен зупинив роботу. На початку цього місяця будівництва і деякі фабрики відновили роботу, а 7 червня частково відкрилися ринки, торгові центри і метро.

У своїй останній постанові Служба реагування на стихійні лиха Делі (DDMA) зазначила, що кількість пацієнтів з COVID-19 і рівень позитивних результатів значно знизилися, а загальна ситуація покращилася.

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Ринки, торгові центри

До цих пір в магазинах на ринках і в торгових центрах використовувалася формула парне-непарне. По суті, це означало, що тільки половина магазинів на ринку або в торговому центрі могла відкритися в певний день. Це обмеження було знято відповідно до останніх правил. Однак магазини можуть працювати тільки з 10 до 20 годин. Окремі магазини і магазини продають продукти харчування, молочні кіоски, можуть залишатися відкритими після 20:00. Не буде ніяких особливих обмежень для магазинів, які торгують неосновними товарами і послугами, такими як продаж спиртних напоїв.

Робота ресторанів

Дозволена, але за умови 50% завантаження і дотриманні норм карантину. Однак спиртні напої не подаватимуть в ресторанах. А бари та паби залишаться закритими.

Кінотеатри

Не буду працювати.

Перукарні

Так, довгоочікувана стрижка нарешті стала можливою. Однак спа, гімназії та інститути йоги залишаться закритими.

Прогулянка і пробіжка в парку

Парки та сади залишаться закритими. Однак багато таких парки вже були відкриті для жителів. Басейни, спортивні комплекси також поки не будуть відкривати. Однак спортсмени, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, можуть тренуватися. Можуть також проводитися національні та міжнародні спортивні заходи.

Громадський транспорт

Метро і автобуси можуть брати тільки 50 відсотків пасажирів.

Чи відкриються релігійні місця?

Так. Однак відвідувачів не пустять. Це означає, що адміністрація цих місць може проводити ритуали всередині без людей.

Навчальні заклади

Школи, коледжі, тренерські інститути не будуть відкриватися. Всі громадські, політичні, спортивні, розважальні, академічні, культурні, релігійні та фестивальні зборів залишаються заборонені. Банкетні зали, зали для глядачів, актові зали, парки розваг, бізнес-виставки також залишаться закритими.

Обряди одруження або похорони

Одруження і похорони / збори, пов’язані з останнім обрядом, дозволені за участю до 20 осіб. Однак буде повна заборона на організацію будь-яких весільних церемоній в громадських місцях.

Нагадаємо, що Індія вже готується до третьої хвилі коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.