У Дніпрі 6-річний хлопчик врятував життя своїй матері та її приятелям, які вживали наркотичні речовини на березі водойми.

Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 7 травня.

Компанія приїхала в Дніпро з Новомосковська на автомобілі. Двоє чоловіків і жінка (мати дитини) вживали наркотики на березі ставка, що в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

У якийсь момент їм стало погано, і 6-річний хлопчик покликав на допомогу.

“Близько 16:00 на спецлінію 102 зателефонував небайдужий громадянин та повідомив, що до нього звернувся 6-річний хлопчик, який кликав на допомогу. Дорослі, з якими він перебував, вживали наркотики, і їм стало зле. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, інформація підтвердилася. На місці вже працювали лікарі “швидкої”, які повідомили, що у чоловіків гостре наркотичне отруєння”, – йдеться в повідомленні.

На момент прибуття поліції чоловіки перебували в практично несвідомому стані.

29-річна жінка, мати хлопчика, яка перебувала з чоловіками і могла відповідати на запитання, визнала, що вони вживали заборонені речовини. Дитина стала свідком цього.

Чоловіків госпіталізували до лікарні. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції, які будуть розбиратися в обставинах інциденту.

хлопчик Саме такими, як ви побачите на цьому відео, є наслідки вживання наркотичних речовин. Двох чоловіків у майже несвідомому стані та жінку з ознаками наркотичного сп’яніння виявили патрульні на березі ставка, що в Амур-Нижньодніпровському районі. Поліцейські прибули туди на виклик 7 травня. Близько 16-ї години спецлінії 102 зателефонував небайдужий громадянин та повідомив, що до нього звернувся 6-річний хлопчик, який кликав на допомогу. Дорослі, з якими він перебував, вживали наркотики і їм стало зле. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, інформація підтвердилася. На місці вже працювали лікарі швидкої, які повідомили, що у чоловіків гостре наркотичне отруєння. 29-річна жінка, мати хлопчика, яка перебувала з чоловіками, і могла відповідати на питання, повідомила, що вони вживали заборонені речовини. Дитина стала свідком цього. Хлопчик відреагував на небезпеку і кинувся рятувати життя безвідповідальних дорослих, котрі, до того ж, прибули на так званий «наркотичний пікнік» на автомобілі. Чоловіків шпиталізували до лікарні. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції,які надалі розбиратимуться в обставинах цієї події.. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи Опубліковано Патрульна поліція Дніпропетровської області Пʼятниця, 8 травня 2020 р.