Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
“Енергоатом наголошує, що за результатами візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована, а російські війська й техніка повинні покинути територію станції, так само як і працівники “Росатому”, – заявили в “Енергоатомі”.
А також додали, що Запорізька атомна електростанція має повернутися під повний контроль України.
Окрім того, у державному підприємстві зазначили, що співробітники “Енергоатому” і Запорізької атомної електростанції підтримують місію та докладуть усіх зусиль, щоб не дати російським окупантам приховати факти ядерного тероризму й порушення ядерної безпеки на найбільшій в Європі АЕС. Тим паче, що вже зафіксовано достатньо фактів злочинних дій російських військових, і приховати їх не вийде.
“Уклінно дякуємо персоналу станції, який всі ці місяці перебуває під російською окупацією у надважких умовах, проте героїчно виконує свої обов’язки та гарантує ядерну безпеку ЗАЕС, України й усього світу”, – підсумували у НАЕК “Енергоатом”.
Натомість вранці 31 серпня російські війська обстріляли Енергодарську міськраду перед візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
- Учасники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 31 серпня відправились з Києва до Запорізької атомної електростанції.
- 30 серпня до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Надалі делегація має запланований візит на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.
- В Організації Об’єднаних Націй не змогли назвати того, хто здійснює обстріли Запорізької АЕС під час повномасштабної російсько-української війни.