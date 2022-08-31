У державному підприємстві НАЕК "Енергоатом" зазначили, що демілітаризація Запорізької атомної електростанції та повернення Україні повного контролю над нею має стати основним результатом роботи місії МАГАТЕ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“Енергоатом наголошує, що за результатами візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована, а російські війська й техніка повинні покинути територію станції, так само як і працівники “Росатому”, – заявили в “Енергоатомі”.

А також додали, що Запорізька атомна електростанція має повернутися під повний контроль України.

Окрім того, у державному підприємстві зазначили, що співробітники “Енергоатому” і Запорізької атомної електростанції підтримують місію та докладуть усіх зусиль, щоб не дати російським окупантам приховати факти ядерного тероризму й порушення ядерної безпеки на найбільшій в Європі АЕС. Тим паче, що вже зафіксовано достатньо фактів злочинних дій російських військових, і приховати їх не вийде.

“Уклінно дякуємо персоналу станції, який всі ці місяці перебуває під російською окупацією у надважких умовах, проте героїчно виконує свої обов’язки та гарантує ядерну безпеку ЗАЕС, України й усього світу”, – підсумували у НАЕК “Енергоатом”.

Натомість вранці 31 серпня російські війська обстріляли Енергодарську міськраду перед візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС.