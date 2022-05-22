Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
Дмитро Орлов поширив інформацію, яка з’явилася сьогодні в інтернет-ресурсах. Вибух трапився зранку на вулиці Курчатова.
Всі обставини події ще з’ясовуються. За словами міського голови, є точна інформація, що під час вибуху отримав поранення самопроголошений голова “народної адміністрації” Шевчик. Також постраждали його охоронці.
Всіх шпиталізували до лікарні. Шевчик з охоронцями отримали різні ступеня тяжкості травм. З місцевих жителів під’їзду ніхто не постраждав. Ймовірно, що чекали саме на колаборанта, тому вдарили точно та прицільно.
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