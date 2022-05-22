В окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував самопроголошений "глава адміністрації" Андрій Шевчик. Його було шпиталізовано.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

Дмитро Орлов поширив інформацію, яка з’явилася сьогодні в інтернет-ресурсах. Вибух трапився зранку на вулиці Курчатова.

Всі обставини події ще з’ясовуються. За словами міського голови, є точна інформація, що під час вибуху отримав поранення самопроголошений голова “народної адміністрації” Шевчик. Також постраждали його охоронці.

Всіх шпиталізували до лікарні. Шевчик з охоронцями отримали різні ступеня тяжкості травм. З місцевих жителів під’їзду ніхто не постраждав. Ймовірно, що чекали саме на колаборанта, тому вдарили точно та прицільно.