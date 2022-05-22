Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у Telegram.

Мер міста закликав містян утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їх очільника. За словами Дмитра Орлова, це може негативно вплинути на процес перемовин. Також акції протесту можуть зашкодити пожежникам у виконанні своїх обов’язків.

Зазначимо, що 18 травня окупаційні війська РФ приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13. Загарбники провели обшук в кабінеті Віталія Троянова.

Пізніше кабінет начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону було опечатано, його самого увезли у невідомому напрямку. Вже 20 травня пожежна частина вийшла на протест. Росіяни застосували силові методи до рятівників. Вони побили людей та пошкодили техніку. Озброєні окупанти змусили вогнеборців розійтися менш ніж за годину.