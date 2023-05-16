Через зупинку на ремонт енергоблоків електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно зменшився доступний обсяг потужності.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергії, тому енергосистемі потрібно активувати усі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.

Зазначається, що зараз імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Натомість експорт триває в Польщу та Молдову – лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності, і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

За даними “Укренерго”, нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

Однак, у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора пошкоджено одну з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго.