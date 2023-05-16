Під час нічного масованого обстрілу російськими загарбниками влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Однак є часткові відключення електроенергії у шести областях України.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Вночі 16 травня російські загарбники завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Сили ППО спрацювали успішно, влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об’єктів генерації. Під час обстеження території знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Однак через ворожий обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі.

За даними Міненерго, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Крім того, вночі через технологічні порушення було відключено понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні – зі світлом.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу світло повернули понад 31 тисячі споживачів.

У відомстві зазначили, що енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання.