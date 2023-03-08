У Національній розвідці США вважають, що Росія, "ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але має потенціал для того, щоб це сталося".

Про це інформує CNN.

У звіті відомства йдеться, що “російські лідери поки що уникали дій, які б поширили війну проти України за межі кордонів країни, але ризик ескалації залишається значним”.

Директорка національної розвідки Авріл Хейнс заявила Конгресу, що війна в Україні стала “жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги”, проте зауважила, що президент Росії Володимир Путін, можливо, зможе продовжувати війну роками.

Ми не передбачаємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків, але Путін, швидше за все, розраховує, що час піде на його користь, і що продовження війни, включно з потенційними паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом, який залишився, щоб врешті-решт забезпечити стратегічні інтереси Росії в Україні, навіть якщо це займе роки”, – зазначила Хейнс.

Хейнс та інші високопосадовці розвідки — директор ЦРУ Вільям Бернс, директор ФБР Кріс Рей, директор розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Бер’єр і директор агентства національної безпеки генерал Пол Накасон — дали свідчення перед Комітетом з розвідки Сенату 8 березня на щорічному публічному засіданні щодо слухання про загрози в усьому світі.

Директор ЦРУ США Вільям Бернс говорячи про війну загалом і становище на фронті, сказав, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює, що найближчим часом не зможе здобути перемогу у війні на території України, проте й дозволити РФ зазнати поразки теж не може.

Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що українська борона Бахмута виснажує як ЗСУ, так і російських окупантів.

Окрім цього, стало відомо, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, використовуючи 60-річні радянські танки Т-62.