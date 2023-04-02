Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько (+560)
  • танків ‒ 3618 (+2) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од
  • артилерійських систем – 2687 (+4) од
  • РСЗВ – 527 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 279 (+0) од
  • літаків – 306 (+0) од
  • гелікоптерів – 291 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+0)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.