В Україні триває 403-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 174 тисячі російських солдатів, з яких 560 - протягом доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько (+560)

танків ‒ 3618 (+2) од

бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од

артилерійських систем – 2687 (+4) од

РСЗВ – 527 (+0) од

засоби ППО ‒ 279 (+0) од

літаків – 306 (+0) од

гелікоптерів – 291 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од

спеціальна техніка ‒ 296 (+0)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.