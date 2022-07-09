У п’ятницю, 8 липня, в Естонії розпочався продаж монети номіналом 2 євро, яку присвятили Україні. Кошти від продажу цієї монети перерахують на підтримку боротьби України за свободу.

Про це повідомляє пресслужба Центрального банку Естонії.

Монета була розроблена вимушено переміщеною українкою Дарією Тітовою, яка втікла від війни. Дівчина навчається в Естонській академії мистецтв, проте родом вона з Харкова.

За словами авторки дизайну монети, участь у конкурсі допомогла їй впоратися з відчуттям безпорадності.

“Мені було погано, я відчувала себе винною у тому, що я прокидаюся від сонячних променів, а більшість українців прокидаються від звуку ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці”, – розповіла Дарія Тітова.

На монеті номіналом 2 євро, присвяченій Україні, зображена дівчина як символ ніжності, яка оберігає пташку на долоні. На монеті також зображені колоски зерна.

Ціна української монетної картки номіналом 2 євро – 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно. Проте всього у продажу є 40 000 карт.

Центральний банк планує перерахувати отримані кошти Україні після того, як вирахує з неї податки та витрати, пов’язані з продажем. Також банк готовий збільшити початковий тираж, якщо попит виявиться вищим.

Нагадаємо, що Центральний банк Естонії ще у квітні розпочав підготовчу роботу над створенням монети з особливим дизайном, присвяченим Україні та свободі. Зазвичай це займає 1,5 року, але монетні картки, які присвячені Україні виготовили за чотири місяці.

Щоб підтримати Україну, Omniva відмовляється від звичайної комісії за оброблення, а покупці в інтернет-магазині можуть замовити монетну картку без сплати комісії.