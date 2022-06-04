Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
“Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України. Саме на 100-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні”, – зазначив Андрій Юраш.
Весь прибуток від продажу монети буде використано на допомогу Україні.
На монеті зображено трьох людей, які втікають з міста, зруйнованого бомбами. У руках вони тримають валізу, в якій зібране все їхнє життя та м’яку іграшку.
Угорі латиницею та кирилицею напис “PAX – MИP”. На зворотному боці монети зображений голуб миру, а знизу – герб Папи Франциска та частина молитви, яку він прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року.
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