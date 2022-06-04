Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

“Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України. Саме на 100-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні”, – зазначив Андрій Юраш.

Весь прибуток від продажу монети буде використано на допомогу Україні.

На монеті зображено трьох людей, які втікають з міста, зруйнованого бомбами. У руках вони тримають валізу, в якій зібране все їхнє життя та м’яку іграшку.

Угорі латиницею та кирилицею напис “PAX – MИP”. На зворотному боці монети зображений голуб миру, а знизу – герб Папи Франциска та частина молитви, яку він прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року.