Про це повідомив сайт TTJA.

Всього в Естонії обмежили доступ до 195 вебсайтів та 51 телеканалу. Департамент продовжує шукати ресурси, які необхідно заблокувати, аби не порушувати міжнародні санкції.

“Опитування громадської думки, проведене на замовлення Держканцелярії (Естонії – ред.), показує, що згадка російських каналів як важливого джерела інформації за рік знизилася з 33% до 11%, а довіра – з 40% до 18%. На підставі цих цифр можна сказати, що робота із захисту естонського інформаційного простору була ефективною”, – зазначила генеральний директор TTJA Крісті Тальвінг.

Зазначимо, що в Естонії може отримувати різноманітний контент російською мовою. Серед доступних телеканалів: Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia. Також в Естонського телерадіомовлення є свій російськомовний телеканал ETV+.