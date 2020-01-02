У Державному бюро розслідувань відповіли на заяву політичної партії "Голос" про "фейковість" конкурсу на посади заступників голови відомства.

Про це повідомляє прес-служба ГБР.

У заяві наголошується, що новий закон про ДБР вступив в силу ще 27 грудня 2019 року.

“Згідно з новою редакцією частини третьої статті 14 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”Типове положення про конкурсну комісію і Порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань”, – йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому наголошується, що більш рання редакція закону передбачала, що в ДБР повинні дотримуватися Типового порядку проведення конкурсу, який був затверджений Кабміном. Однак, дані правила не узгоджені з новою редакцією закону, а тому втратили свою силу.

Нагадаємо, що у політичній партії “Голос” вважають фейковим конкурс на посади заступників виконучої обов’язки голови Державного бюро розслідувань.