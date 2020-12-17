Сьогодні вночі помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Так, за словами глава правління громадянської мережі “Опора“ Ольги Айвазовської, закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або смерті, функції міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. А секретарем Харківської міськради обрали праву руку Кернеса Ігора Терехова.

Терехов народився 14 січня 1967 року в місті Харкові. У 1990 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво“ і отримав кваліфікацію – інженер-будівельник.

Далі навчався у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю “Державне управління“, де отримав кваліфікацію – магістр державного управління.

Указом президента України у 2007 році Терехову було присвоєно почесне звання “Заслужений економіст України“, у тому ж році Вищою атестаційною комісією України присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Трудову діяльність виконуючий обов’язки мера Харкова розпочав з серпня 1990 року стажистом-дослідником у Харківському інженерно-будівельному інституті, працювавши над дисертацією. З 1994 року працював у ЗАТ “Промислова компанія “Укркондиціонер“.

Терехов працював на посаді голови Ради акціонерів, голови правління – Генерального директора ВАТ “Харківський завод “Кондиціонер“, а також начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

З квітня 2006 року він став економічним радником відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації апарату Харківської обласної державної адміністрації.

29 березня 2007 року був призначений заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

З квітня 2010 року Терехов обіймав посаду заступника міського голови, у листопаді 2010 року рішенням сесії Харківської міської ради 6 скликання його затвердили на посаді заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста, а з вересня 2015 року – на посаду першого заступника міського голови.

У 2015 році Терехов був обраний до Харківської міськради 7 скликання, де очолив депутатів з групи впливу Кернеса.

Проте за результатами моніторингу руху “ЧЕСНО“, за депутатську канденцію він пропустив понад 50 % засідань своєї комісії.

У 2020 році Терехов “гречкосіяв”, роздававши великодні паски брендовані його іменем.