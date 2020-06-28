Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Харківській області.
У селі Гусарівка біля кар’єру відпочивала компанія з 10 осіб, серед яких були діти. У якийсь момент з лісу вийшов невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у компанію.
Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізували. 27-річний хлопець від отриманих поранень помер.
На місці події поліцейські затримали 53-річного жителя району. У нього вилучили пістолет.
За фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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