Увечері 27 червня в селі Гусарівка, що в Харківській області, чоловік відкрив стрілянину по компанії відпочиваючих, серед яких були діти. Внаслідок стрілянини загинув молодий чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Харківській області.

У селі Гусарівка біля кар’єру відпочивала компанія з 10 осіб, серед яких були діти. У якийсь момент з лісу вийшов невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у компанію.

Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізували. 27-річний хлопець від отриманих поранень помер.

На місці події поліцейські затримали 53-річного жителя району. У нього вилучили пістолет.

За фактом порушено кримінальні провадження у ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.