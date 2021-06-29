Про це повідомив сам Куницький.
На своєму каналі в YouTube Олександр Куницький опублікував відео, на якому видно, як Тищенко вибиває у нього з рук телефон. А далі можна почути претензії на адресу Тищенка.
За словами Куницького, Микола Тищенко розсердився через статтю, яку нібито проти нього замовив Куницький.
“Микола Тищенко сьогодні з ранку зустрів мене в їдальні Верховної Ради. Була якась стаття, яка порочить його честь і гідність. І тупо напав на мене. Тупо напав і вибив телефон з рук. Намагався штовхати телефон. Я не знаю, що він хотів зробити”, – сказав Куницький.
Після сутички Куницький знову підійшов до Тищенка і намагався з’ясувати, навіщо Тищенко напав на нього.
Діалог з відео:
Куницький: Ти що робиш?
Тищенко: А ти що робиш?
Далі чутно шум …
Куницький: Коля, ти що, хворий ?! Ти що? На х*р ти мені телефон кидаєш? Ти що дебіл? Коля, іди сюди! Що ти робиш? Коля, що ти чудиш?
Тищенко: Що? Чи не ображай мене, будь ласка.
Куницький: Чого ти телефон б’єш? Чого ти б’єш мене в з …? Ти що хворий?
Тищенко: Чи не лайтеся, будь ласка!
Куницький: Навіщо ти напав на мене?
Тищенко: Перестань переслідувати мене!
Куницький: Ти хворий ідіот? Або що? Це ж все на відео є!
Тищенко: Що з вами ?! Досить!
За словами Куницького, Тищенко не просто вибив телефон із рук Куницького, а ще й повалив його на підлогу.
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