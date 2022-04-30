Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що намагання президента РФ Володимира Путіна підтримати російську валюту приносять деякі успіхи.

Зокрема 29 квітня рубль укріпився після того, як у російському мінфіні повідомили про виплату своїх боргів у доларах США.

У заяві відомства РФ йдеться про те, що вони випустили єврооблігації на суму 565 млн доларів з терміном погашення у поточному році та єврооблігації на суму 84 млн доларів з терміном погашення у 2024 році. Обидва платежі, як запевнили у мінфіні РФ, здійснені у доларах США, як вказано у договорі облігації.

Відомо, що 6 квітня РФ заявили про виплату цих облігацій, але у рублях. Після цього S&P оголосило, що Росія не виконала взятих на себе вимог по зовнішньому боргу. І хоча платежі у доларах вже протерміновані, вчорашня їхня виплата – це останнє намагання уберегтись від дефолту.

Росія має кошти, щоб провести виплатити борги, однак після того, як Захід запровадив проти РФ масштабні санкції, Кремль втратив доступ до своїх валютних резервів, сума яких близько 315 млрд доларів.

Проте навіть без доступу до заморожених резервів Росії вдалось здійснити погашення боргу. За даними мінфіну США, платіж міг бути здійснений з нових грошей, які отримала Росія, адже доступу до резервів РФ не має.

Новина про виплату боргу зміцнила російський рубль, який зростав протягом останніх двох місяців. Зокрема 29 квітня за 1 долар можна було купити 69 російських рублів, що у двічі менше, аніж було на початку березня.

Росії вдалось підтримати рубль попри глобальні санкції. Це відбулось шляхом підвищення процентних ставок, забороні російським брокерам продавати цінні папери, які належать іноземцям, та вимозі платити за нафту та газ у рублях.

Це дозволило Кремлю штучно створити попит на свою валюту, навіть попри те, що економіка РФ залишається у руїнах.