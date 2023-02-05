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Заборона доповнила раніше запроваджені обмеження на постачання сирої нафти з Росії. Рішення тимчасово не стосуватиметься Болгарії (до кінця 2024 року), Хорватії (дозволено закуповувати лише газойль, до кінця 2023 року) та країн ЄС, які не мають виходу до моря. Поки обмеження діятимуть до 1 липня.

Заборона постачання нафтопродуктів з РФ була ухвалена у червні 2022 року шостим пакетом санкцій проти Росії. Країни ЄС вирішили відтермінувати заборону, аби переорієнтувати постачання. До вторгнення в Україну Росія забезпечувала близько 40% імпорту нафтопродуктів.

Ще почали діяти дві граничні ціни на постачання нафтопродуктів з РФ до третіх країн: 100 доларів за барель дизелю та 45 доларів за мазут. Рішення передбачає заборону також на “технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування або фінансову допомогу”. Дозволено надавати підтримку, пов’язану з морськими перевезеннями, тільки для тих партій, які коштують дешевше ніж встановлені обмеження.

В Раді ЄС передбачали “перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які було придбано і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023 року”.