Представництво Євросоюзу в Україні вважає призов кримських татар до ЗС РФ порушенням міжнародного права. В ЄС засудили мобілізацію громадян в незаконно окупованому Криму.

Про це повідомили на сайті представництва ЄС.

Росія сьогодні розпочала нову хвилю мобілізації в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

“Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в межах якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму”, — зазначено у повідомленні.

У представництві додали, що кримських татар навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в межах мобілізації. У такий спосіб їх “насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини”.

Призов кримських татар у представництві ЄС назвали “черговим порушенням Росією міжнародного права”. Вони наголосили, що Росія як постійний член Радбезу ООН зобов’язана забезпечити захист прав людини. Це стосується осіб, які перебувають на незаконно анексованих українських територіях.

“ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною”, — йдеться у повідомленні.

В ЄС наголосили на тому, що вони підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Представництво вимагає від Росії негайно вивести всі свої війська та військову техніку з території України.