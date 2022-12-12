В Європейському Союзі мають намір створити нову посаду представника з питань санкцій. Його обов'язками має стати попередження обходу обмежувальних заходів Росією.

Про це повідомило Financial Times.

Представник має вимагати більш жорсткого виконання санкцій у країнах, зокрема у Туреччини. Видання зазначило, що потенційно посаду може обійняти Девід О’Салліван, колишній посол ЄС у США. Це може відбутися вже у січні.

Новий представник має очолити зусилля Єврокомісії із забезпечення повного дотримання виконання санкцій у всьому світі. За даними анонімного високопоставленого чиновника ЄС, комісія може ухвалити рішення про призначення вже 13 грудня.

У центрі уваги Євросоюзу — Туреччина, яка відмовилася повторювати санкції ЄС, застосовані проти Москви. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель казав, що політика країни “все частіше є приводом для занепокоєння”.

Після російського вторгнення до України Туреччина різко збільшила обсяги експорту до РФ й наростила закупівлі російської нафти. Через укладений між Анкарою та ЄС митний союз країна отримала доступ до вільного пересування товарів, зокрема подвійного призначення, які можуть використовуватися і в цивільних, і в військових цілях.

Крім того, США та ЄС наполягали на тому, щоб Туреччина припинила постачати Росії заборонені товари трейдерам. Останні своєю чергою прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції. Крім Анкари, у центрі уваги перебувають Сербія та Об’єднані Арабські Емірати.