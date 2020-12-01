В ЄС вказали на відсутність прогресу у справах «ПриватБанку» — звіт

Європейський союз не бачить прогресу у судових справах, пов'язаних з "ПриватБанком", націоналізованим у 2016 році після звинувачень у масовому шахрайстві.

Про це йдеться у щорічному звіті ЄС про реалізацію Україною Угоди про асоціацію.

Як відомо, у травні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). Ухвалення цього закону, на думку ЄС, допомогло захистити фінансову стабільність.

Водночас ЄС звертає увагу на відсутність прогресу у судових справах, пов’язаних з “ПриватБанком”, що може призвести до серйозних наслідків для України.

“Судові справи, пов’язані з “ПриватБанком”, націоналізованим у 2016 році після звинувачень в масовому (5,5 млрд доларів США) і нерозкритому шахрайстві, також тривають в українських і закордонних судах, що може мати серйозні фінансові наслідки для держави. Тим часом в кримінальному переслідуванні, спрямованому на притягнення винних до відповідальності, не було великого прогресу”, — йдеться у звіті.

Автори звіту зауважують, що слухання за позовом “ПриватБанку” про шахрайство проти його колишніх власників в Англії будуть проведені в березні 2022 року. Тим часом колишні власники та партнери банку надалі намагаються скасувати націоналізацію в українських судах.