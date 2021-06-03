В Євросоюзі запускають систему цифрових COVID-сертифікатів для мандрівників-нерезидентів, в тому числі з США.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника Єврокомісії.

“Якщо ви американець, який не проживає в ЄС, ви можете отримати сертифікат, якщо попросите владу держави-члена ЄС надати вам цей сертифікат на підставі того, що ви були вакциновані або у вас є “свіжий” тест на COVID-19″, – сказав представник.

Однак він попередив, що таке рішення буде залежати від кожної окремої держави-члена.

Представник також повідомив, що Єврокомісія вела переговори зі Сполученими Штатами щодо сертифікату COVID-19 у США, який держави ЄС можуть прийняти як еквівалент.

У вівторок Єврокомісія оголосила, що сім європейських країн – Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща – почали видавати цифрові COVID-сертифікати для подорожей всередині блоку.

Система повністю запрацює з 1 липня. Вперше про такі сертифікати, для відновлення безпечних міжнародних поїздок, заговорили в березні 2021 року.

“Сертифікат буде безкоштовним, безпечним і доступним для всіх. Доступний у цифровому форматі або на папері, він буде доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, має негативний результат COVID-тесту або ж видужав від інфекції”, – зазначили в Єврокомісії.

“Важливо, щоб протягом найближчих тижнів всі держави-члени повністю завершили роботу над своїми системами для видачі, зберігання і перевірки сертифікатів, щоб система запрацювала як раз до сезону відпусток”, – заявила комісарка ЄС з охорони здоров’я Стелла Киріакідес.