Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що компанія отримала сертифікацію СЕ. Наявність цього документу дозволяє продаж товару на території Європейської економічної зони.
Ален Карпентьє, винахідник біологічних серцевих клапанів та кардіохірург, розпочав розробку штучного серця ще у 1993 році. Його партнером став бізнесмен Жан-Люк Лагардер, який передав у розпорядження Карпентьє декілька лабораторій та інженерів із власної компанії Matra.
Згодом компанію Matra поглинула компанія Airbus SE. Станом на кінець 2020 року Airbus SE є власником 13% акцій Carmat. Винахідник Карпентьє володіє лише 5,3% акцій.
Carmat намагалася отримати ліцензію на продаж своїх штучних сердець протягом 10 років. У компанії зазначили, що продаж розпочнуть у другій чверті наступного року.
Після отримання ліцензії на продаж товару акції компанії моментально зросли у ціні на 34% до 32 євро. Загалом у 2020 році акції Carmat зросли на 66%. Наразі її ринкова вартість становить 407 мільйонів євро.
- 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
- 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.