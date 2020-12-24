Європа вперше ліцензувала продаж штучного серця, розробленого компанією Carmat S. Доведено, що ця розробка допоможе пацієнтам в очікуванні трансплантації справжнього серця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія отримала сертифікацію СЕ. Наявність цього документу дозволяє продаж товару на території Європейської економічної зони.

Ален Карпентьє, винахідник біологічних серцевих клапанів та кардіохірург, розпочав розробку штучного серця ще у 1993 році. Його партнером став бізнесмен Жан-Люк Лагардер, який передав у розпорядження Карпентьє декілька лабораторій та інженерів із власної компанії Matra.

Згодом компанію Matra поглинула компанія Airbus SE. Станом на кінець 2020 року Airbus SE є власником 13% акцій Carmat. Винахідник Карпентьє володіє лише 5,3% акцій.

Carmat намагалася отримати ліцензію на продаж своїх штучних сердець протягом 10 років. У компанії зазначили, що продаж розпочнуть у другій чверті наступного року.

Після отримання ліцензії на продаж товару акції компанії моментально зросли у ціні на 34% до 32 євро. Загалом у 2020 році акції Carmat зросли на 66%. Наразі її ринкова вартість становить 407 мільйонів євро.