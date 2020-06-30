Про це розповіла в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Очевидно, що попит на розвиток українського експортного потенціалу в напрямку ЄС збільшується й уже не вміщається в межі тих торгових умов, які є в угоді. Зокрема, це підтверджується швидким використанням квот на певну продукцію, необхідністю скасування технічних бар’єрів у торгівлі, стосовно митної лібералізації, стосовно підписання угоди ACAA (про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, – ред.), стосовно санітарних і фітосанітарних сертифікацій. Усі ці бар’єри у торгівлі потрібно знімати. Тому питання оновлення торгової частини угоди очевидно назріло”, – зазначила Стефанішина.

Вона уточнила, що наразі сформовано “скелет” концепції оновлення Угоди про асоціацію, збираються пропозиції. Надалі влада буде публічно звертатися до бізнесу і суспільства, щоб почути їхній запит.

“Очевидно, ми будемо говорити про збільшення квот, з деяких питань може йтися про скасування квотування і перехід на лібералізацію митної ставки, її обнулення. Наразі я не хочу говорити про конкретні позиції, тому що це буде несправедливо і неправильно, зважаючи, що на цей момент це досить диспропорційні бажання. Десь є очевидні моменти, де квоти вичерпуються дуже швидко: мед, томати, а десь – нові пропозиції від бізнесу, але це не означає, що це буде пріоритетним напрямком “, – розповіла Стефанишина.

“Наприкінці липня плануємо розпочати відкритий діалог з цього питання “, – додала вона.