До народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви прийшли з обшуками.

Першим про це повідомив співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович на своїй сторінці у Facebook.

Він опубілкував фото силовиків біля будинку Киви і заявив, що це “зачистка всіх неугодних”.

Сам Кива також уже прокоментував ситуацію і підтвердив, що Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводять обшуки в його будинку.

“За надуманими статтями – за мою політичну позицію влада Зеленського проводить обшуки в будинку, де живе моя дитина. Це на мене здійснюють тиск, і я перебуваю під систематичним кримінальним переслідуванням. Влада хоче вичавити мене з країни як опозиційного політика, який бореться за припинення війни та відновлення братських відносин з Росією”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Кива вважає, що обшуки проводять через “вітання Путіну, Червону Зірку та святкування ліквідації нацистського злочинця”.

Однак подробиці наразі невідомі. #Букви телефонували в ДБР, проте там не беруть слухавку.