Про це повідомляє газета The Guardian.

Сильні дощі викликали серйозні повені та смертельні зсуви по всьому штату за останні чотири дні. Річки вийшли з берегів, мости й дороги знесені – в деяких випадках були відрізані цілі міста і села.

Попри повінь і зсуви, викликані проливними дощами, внаслідок яких загинули щонайменше 27 осіб по всьому штату, пара не хотіла відкладати свій важливий день.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як молодята сидять в алюмінієвому посуді, а двоє чоловіків і фотограф тягнуть їх по затопленій вулиці.

Пара запозичила посудину в місцевому храмі, зазначивши, що це був “єдиний варіант”, доступний в короткі терміни.

У підсумку наречена і наречений прибули в цілості в невеликий частково затоплений храм в Талаваді, де вони обмінялися квітковими гірляндами в межах відомої традиції багатьох індуїстських весільних церемоній.

  • На початку жовтня у Лондоні сильний дощ спричинив збої на дорогах та залізницях у деяких районах. Також постраждали магазини та офіси.