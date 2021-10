Про це повідомляє газета The Guardian.

Сильні дощі викликали серйозні повені та смертельні зсуви по всьому штату за останні чотири дні. Річки вийшли з берегів, мости й дороги знесені – в деяких випадках були відрізані цілі міста і села.

Попри повінь і зсуви, викликані проливними дощами, внаслідок яких загинули щонайменше 27 осіб по всьому штату, пара не хотіла відкладати свій важливий день.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як молодята сидять в алюмінієвому посуді, а двоє чоловіків і фотограф тягнуть їх по затопленій вулиці.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd

— Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021