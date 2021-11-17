В Індії уперше в історії відкритий гей може стати суддею. Кілька років тому йому в цьому відмовили.

Про це повідомляє індійське видання Buisness Incider India.

Лише у 2018 році Верховний суд Індії декриміналізував ЛГБТК-стосунки. Незабаром очікується ще одна важлива віха для ЛГБТК-спільноти в Індії, оскільки колегія Верховного суду рекомендувала призначити старшого адвоката Саурабха Кірпала на посаду судді Високого суду Делі.

Якщо його призначать, Кірпал увійде в історію як перший суддя-відкритий гей, який обіймає цю посаду. Поки що призначення не підтверджено, але цього разу все відбувається без перешкод.

У 2017 році чоловіка вже рекомендували, але його підвищення було відкладено через несприйняття його сексуальної орієнтації.

Кірпал отримав диплом бакалавра фізики (з відзнакою) в одному з найбільших університетів Делі. Згодом він вивчав право в Оксфордському університеті. Потім отримав ступінь магістра права в Кембриджському університеті. Чоловік спеціалізується на цивільному, господарському та конституційному праві, його родина складається з кількох поколінь адвокатів.

Саурабха Кірпал також написав книгу “Секс і Верховний суд: як закон підтримує гідність громадянина Індії”. У ній він розповідає про рішення Верховного суду вилучити кримінальне покарання за одностатеві стосунки та інші справи, що стосуються сексуальних домагань на робочому місці, подружньої зради тощо.