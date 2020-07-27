Про це повідомляє Times of India.

Тестування проходить у Всеіндійському інституті медичних наук (AIIMS) в Делі.

Першу дозу “Коваксіна” ввели 30-річному чоловікові. Добровольця протягом двох годин тримали під наглядом у лікарні. Безпосередніх побічних ефектів не спостерігалося, і його будуть контролювати протягом наступних семи днів. У волонтера немає супутніх захворювань.

“Перша доза 0,5 мл внутрішньом’язово була введена йому близько 13:30. Ніяких безпосередніх побічних ефектів поки не спостерігалося”, – сказав доктор Санджай Рай, професор Центру громадської медицини при AIIMS.

Він також заявив, що “Коваксін” призначатиметься в трьох різних дозах, і перші 50 добровольців отримають дозу з найнижчою дозою. Якщо виявиться, що найнижча доза безпечна, то наступним 50 добровольцям буде призначена вища доза.

На сьогоднішній день понад 1800 добровольців вже зареєструвалися для участі в клінічних дослідженнях фази I/II, що проводяться в AIIMS. У фазі I пройдуть випробування на 375 добровольцях, в фазі II – проведуть на 750 добровольцях.

На першому етапі випробувань на людях будуть набрані здорові добровольці у віці від 18 до 55 років (у яких немає супутніх захворювань), в той час як на етапі II – будуть люди у віці від 12 до 65 років.

Вакцину розробили з використанням інактивованої версії білка шипа нового коронавірусу. Її зробили в компанії Bharat Biotech, яка є відомим виробником вакцин.

На даний момент, по крайней мере, сім індійських компаній працюють над вакциною для боротьби з новим коронавірусом.