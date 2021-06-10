В Індії зареєстровано найвищий у світі добовий показник смертності від COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найвищий рівень смертності від COVID-19 у світі зареєстровано в четвер, 9 червня, – це 6148 осіб.

Це сталося після того як великий східний штат Біхар переглянув свої статистичні дані і врахував людей, які померли від цієї хвороби вдома або в приватних лікарнях. Таким чином кількість померлих від COVID-19 зросла з 5400 до більш 9400 осіб.

12 лютого в США було зареєстровано 5444 випадки смерті від COVID-19.

Загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Індії в даний час складає 29,2 мільйона чоловік. Загальна кількість померлих становить 359 676 осіб, згідно з даними міністерства охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.