Аби скористатися функцією, користувачам треба використовувати шоломи віртуальної реальності Quest VR. Тоді вони зможуть обирати нові форми аватарів І додавати до своїх різні елементи систем життєзабезпечення. За планами Meta, подібний крок допоможе користувачам з обмеженими можливостями й додасть інклюзивності.

“Після розкриття нашого довгострокового бачення метавсесвіту на конференції Connect 2021 ми продовжуємо розвивати цю наступну еволюцію соціальних технологій, створюючи майбутнє, в якому ви зможете сидіти в одній кімнаті з близькими за тисячі кілометрів від вас, або працювати в природному середовищі з талановитою командою, що охоплює всю земну кулю”, – заявила керівник над розробкою аватарів у Meta Айгеріма Шорман.

Користувачі можуть з’являтися як свої віртуальні особи в наклейках, публікаціях каналів, зображеннях профілю Facebook тощо. Новим аватарам можна додати допоміжних пристроїв, таких як кохлеарні імплантати, слухові апарати та інвалідні візки.

Також голова компанії та власник соцмереж Марк Цукерберг твердить, що наразі розроблення метавсесвіту є пріоритетним. За його словами, надалі Meta планує розробити виразніші й фотореалістичніші аватари.