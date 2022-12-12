Про це повідомило Reuters.
Видання пише, що сьогодні вранці стратили Маджід Реза Рахнавард. Людину повісили в Мешахді. Чоловіка засудили до смертної кари за “ведення війни проти Бога після того, як зарізав до смерті двох співробітників Сил безпеки”.
У соціальних мережах іранські активісти розкритикували страту 23-річного Рахнаварда. Вони розцінили це як “злочинний акт” влади.
Перший смертельний вирок було ухвалено одному з учасників протестів у Тегерані. Його визнали винним у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, а також змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки та використанні вогнепальної зброї. Самана Сейді оголосили “ворогом Бога”.
Крім того, ще п’ятьох людей засудили до увʼязнення на строк від пʼяти до десяти років. Їм також присудили “змову з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку”.
- Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілять жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.
- Таємні свідчення розкривають сексуальні напади на чоловіків і жінок-активістів, коли повстання під проводом жінок поширюється. Деякі з небагатьох, хто вирішив тікати з країни, приглушеними тонами розповідають, зокрема, про жінок-протестувальниць і про жахи, які вони пережили в сумнозвісних місцях ув’язнення Ірану.