Про це повідомило Reuters.

Видання пише, що сьогодні вранці стратили Маджід Реза Рахнавард. Людину повісили в Мешахді. Чоловіка засудили до смертної кари за “ведення війни проти Бога після того, як зарізав до смерті двох співробітників Сил безпеки”.

У соціальних мережах іранські активісти розкритикували страту 23-річного Рахнаварда. Вони розцінили це як “злочинний акт” влади.

Перший смертельний вирок було ухвалено одному з учасників протестів у Тегерані. Його визнали винним у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, а також змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки та використанні вогнепальної зброї. Самана Сейді оголосили “ворогом Бога”.

Крім того, ще п’ятьох людей засудили до увʼязнення на строк від пʼяти до десяти років. Їм також присудили “змову з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку”.