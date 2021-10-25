З 2022 року в Ірландії для жінок від 17 до 25 років зроблять доступними засоби для запобігання небажаної вагітності.

Про це повідомляється на сайті уряду Ірландії.

У звіті Робочої групи з доступу до засобів контрацепції, опублікованому в жовтні 2019 року, виявлено значну проблему доступності засобів контрацепції для ірландських жінок. І мова не лише про високу вартість, але й про доступність і рівень сексуальної освіти.

З огляду на це, Урядова програма зобов’язується забезпечити безплатну контрацепцію для жінок, починаючи з вікової групи від 17 до 25 років.

У бюджеті 2022 року забезпечене фінансування протизаплідних засобів для жінок саме цієї вікової категорії, адже вони є найменш фінансово незалежними.

Жінок забезпечать не лише контрацептивами, протизаплідними пластирами, кільцями, оральними таблетками, а й установленням і видаленням протизаплідних засобів тривалої дії, введенням ін’єкцій. З бюджету виділять гроші для консультацій жінок двічі на річ стосовно свого статевого здоров’я. Держава фінансуватиме також на перевірку медиків, які цим займатимуться та навчання та сертифікацію додаткової кількості фахівців.