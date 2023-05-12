Відповідне фото опублікувала інформаційна агенція ITV.

Фото: ITV

Майбутню інсталяцію вже приготували до транспортування. Водночас будівлю на вулиці Северинівській, на якій художник створив графіті, повністю зносять. 

Нагадаємо, що графіті знаходилося на стіні однієї з пошкоджених багатоповерхівок Ірпеня. Раніше #Букви показували, як місцеві мешканці робити фото на тлі роботи художника, наче “прощаючись”. Тоді правоохоронці не змогли відповісти, як саме демонтуватимуть картину. 

ДОВІДКА. Бенксі – відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або ж його справжнє ім’я – Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.