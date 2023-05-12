В Ірпені Київської області демонтували графіті британського художника Бенксі разом із частиною стіни, де він його створив.

Відповідне фото опублікувала інформаційна агенція ITV.

Майбутню інсталяцію вже приготували до транспортування. Водночас будівлю на вулиці Северинівській, на якій художник створив графіті, повністю зносять.

Нагадаємо, що графіті знаходилося на стіні однієї з пошкоджених багатоповерхівок Ірпеня. Раніше #Букви показували, як місцеві мешканці робити фото на тлі роботи художника, наче “прощаючись”. Тоді правоохоронці не змогли відповісти, як саме демонтуватимуть картину.

ДОВІДКА. Бенксі – відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або ж його справжнє ім’я – Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.