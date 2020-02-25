Про це повідомляє ВВС.
Всього в готелі близько тисячі туристів.
Коронавірус виявили у лікаря з Італії, який приїхав на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.
На час збору і обробки матеріалів для проведення аналізів на коронавірус гостей просили не залишати свої номери.
Один з гостей готелю опублікував в соцмережах фото записки, яку залишили у нього під дверима.
“Ми змушені повідомити, що готель закритий. Поки медики не дадуть дозвіл, будь ласка, залишайтеся в своєму номері”.
Пізніше інший гість написав про те, що їм дозволили гуляти по території готелю.
На Канарських островах це другий випадок, а на території Іспанії – третій.
Першою захворівшим на островах був турист з Німеччини. Він відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається на карантині.
- Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.