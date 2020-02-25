Через спалах коронавірусу влада Іспанії прийняла рішення закрити на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе. У одного з постояльців підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

Всього в готелі близько тисячі туристів.

Коронавірус виявили у лікаря з Італії, який приїхав на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

На час збору і обробки матеріалів для проведення аналізів на коронавірус гостей просили не залишати свої номери.

Один з гостей готелю опублікував в соцмережах фото записки, яку залишили у нього під дверима.

“Ми змушені повідомити, що готель закритий. Поки медики не дадуть дозвіл, будь ласка, залишайтеся в своєму номері”.

Пізніше інший гість написав про те, що їм дозволили гуляти по території готелю.

На Канарських островах це другий випадок, а на території Іспанії – третій.

Першою захворівшим на островах був турист з Німеччини. Він відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається на карантині.